В Виннице разработали первый собственный протокол лечения коронавируса

Тест на коронавирус COVID-19 из открытых источников

Это медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких

В Винницкой области разработали собственный официально утвержденный протокол для лечения больных на коронавирус COVID-19, в то время как в Украине до сих пор нет единого государственного. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Винницкой ОГА.

Согласно сообщению, сейчас в мире нет единого протокола лечения больных коронавирусом, поэтому каждая страна имеет свой протокол.

"Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой – основанный на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте. Протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, он официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения", - отметила врач-инфекционист Лариса Мороз.

По ее словам, это медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких. Для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, которые применяют при лечении СПИДа, поскольку в состав генома вируса COVID-19 входит часть генома вируса иммунодефицита человека.

Напомним, по состоянию на утро 31 марта общее количество больных на коронавирус в Украине составляет 549 человек, из них 13 - летальные случаи, 8 - выздоровели.