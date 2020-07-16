В Ужгороде прогремел взрыв: В спальном районе города взорвали котельную

Сооружение демонтировали, поскольку оно было недействующим

Кадр из видео Виталий Глагола

В спальном районе Ужгорода взорвали помещение старой котельной. Об этом сообщает Перший.сом.uа.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня днем, 16 июля. ГСЧС Закарпатской области к работам не привлекалась, ведь это частная застройка.

Известно, что котельная была не действующей. Для ее подрыва вызвали саперов.

Взрыв был такой силы, что его почувствовали жители города.

"Новый район Ужгорода. Просто упала труба бывшей котельной. Не знаю есть ли жертвы, гремело словно взрыв бомбы", – пишет один из местных жителей.

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