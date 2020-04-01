В Украине осталась всего одна область, где не зафиксировали COVID-19

из открытых источников

Всего в области было 45 подозрений на заражение

Последний регион Украины, в котором официально не подтвердили ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19 - это Николаевская область. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

"По состоянию на 22:00 31 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19. Сейчас в инфекционных стационарах на лечении находятся 5 человек с подозрением на COVID-19, анализы которых на исследовании", - отметили в облгосадминистрации.

Кроме того, с начала 2020 года за медицинской помощью обратился 51 человек с подозрением на заболевание COVID-19, из них было госпитализировано 45 человек, отказались от госпитализации – 6.

"За ними своевременно установлено медицинское наблюдение, сейчас все сняты с учета в связи с отрицательными результатами и завершением сроков самоизоляции", - добавили в ведомстве.

Напомним, по состоянию на вечер 31 марта, в Украине официально зарегистрированы 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также зафиксированы 17 летальных случаев и 10 пациентов, завершивших лечение после выздоровления.