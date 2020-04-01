В Сумах оштрафовали на 17 тыс. грн мужчину, который был в магазине без маски

Мужчину, который был в магазине без маски, оштрафовали на 17 тыс. грн Pixabay

Мужчина может обжаловать постановление суда в апелляционном порядке в течение 10 дней

Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности мужчину, за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно сообщению, вечером 30 марта мужчина зашел в продуктовый супермаркет, без средств защиты, то есть находился в общественном месте без медицинской или респираторной маски. Своими действиями он нарушил п. 2а решение исполнительного комитета СМР №172 от 27 марта 2020 года согласно которому на территории Сумской городской объединенной территориальной общины запрещено находиться в публичных местах и общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.

Как отмечается, мужчина не отрицал тех обстоятельств, что указанные в протоколе и подтвердил, что действительно находился в магазине без маски.

Таким образом, нарушителю придется заплатить административное взыскание в размере 17 тыс. грн и 420,4 грн судебного сбора в пользу государства.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд Киева оштрафовал жительницу столицы, которая занималась продажей продуктов питания с рук, на 17 тыс. гривен за нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина в Украине через пандемию коронавирус.