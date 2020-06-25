В психоневрологическом интернате Славянска обнаружили вспышку коронавируса

Среди работников медучреждения подтверждено 22 положительных результата теста.

В Славянске зафиксировали вспышку коронавируса Фото с открытых источников

В городе Славянск Донецкой области сотрудники психоневрологического интерната массово заболели на коронавирус. Об этом сообщил Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Фейсбук.

Отмечается, что все работники являются контактными лицами людей, у которых обнаружили болезнь ранее. Среди медицинского персонала положительный результат имеют 61-летний мужчина и 21 женщина в возрасте от 35 до 70 лет.

Председатель ОГА отметил, что сейчас проводят тестирование на коронавирус среди всех работников и пациентов интерната.

Всего за сутки на Донетчине выявлено 23 новых случаев коронавирусной болезни. В Краматорске заболела 53-летняя женщина, которая вернулась из-за границы.

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Напомним, с 6 июня в Славянске прекратили движение междугороднего и железнодорожного транспорта в связи с большим количеством инфицированных на Covid-19. Все поезда, которые курсировали по области, проезжали мимо города.