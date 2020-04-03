В Одесской области полицейские убили редкого орла из Красной книги

Полицейские говорят. что сделали снимок два года назад

Иллюстрированное фото - Орел Беркут из открытых источников

В Одессе открыли служебное расследование по факту убийства орла, занесенного в Красную книгу, сотрудниками правоохранительных органов после того, как в интернете одесский активист опубликовал фото мужчин с добычей. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

Согласно сообщению, в настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками одного из территориальных отделений полиции области.

Отмечается, что у правоохранителей, запечатленных на фото, уже взяли объяснение, согласно которым, снимок был сделан два года назад на охоте.

По данному факту происшествия назначено служебное расследование, материалы которого будут направлены в Государственное бюро расследований.

Полицейские с убитым орлом Facebook

"Установлено, что справа на фото - представитель разрешительной системы полиции Николай Черный. Слева на фото - представитель полиция Максим Тимотин. Тот, что в центре предположительно тоже офицер полиции. Эта информация проверяется", - написал лидер общественного движения "Уличный фронт" Демьян Ганул под уже нашумевшим фото в Facebook.

По его данным, фотография сделана в поселке Окны (Одесская область).

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