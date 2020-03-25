В Одессе мужчина с коронавирусом самовольно покинул больницу

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Зараженный недавно вернулся из Соединенных Штатов Америки

В Одессе подтвердился диагноз COVID-19 в мужчину, который 14 марта самовольно ушел из инфекционной городской больницы и подписал документ о самоизоляции. Об этом сообщил глава областной ОГА Максим Куций в Facebook

По его словам, больной - парень 1995 года рождения, который проживает в Одессе и недавно прибыл из Соединенных Штатов Америки. При обнаружении симптомов он обратился в Одесскую городскую инфекционную больницу.

"Согласно протоколу, тестовый материал больного был направлен в референс-лабораторию в Киеве, где сегодня подтвердили наличие вируса COVID-19", - рассказал Куций.

Глава обладминистрации добавил, что еще 14 марта пациент самовольно покинул медучреждение, подписав документ о самоизоляции в течение 14 дней.

"В заявлении он отмечает категорически желает покинуть больницу и осознает все риски нарушения правил самоизоляции в течение 14 дней. Всю ответственность за последствия пациент взял на себя и ушел самовольно", - отметил Куций.

Он добавил, что сейчас с мужчиной общается полиция на предмет подтверждения самоизоляции и установления круга контактных лиц.