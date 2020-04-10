live
Новости » Регионы Читати новину українською

В Николаевской области мужчина угрожал ножом полицейскому из-за замечания об отсутствии маски

Нацполиция

Мужчине грозит до шести месяцев ареста или ограничением свободы на срок до 3 лет

В Николаевской области мужчина угрожал участковому ножом за замечания за отсутствие маски. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Согласно сообщению, вчера, 9 апреля, участковый инспектор Врадиевского отдела полиции, осуществляя профилактическое патрулирование в центре райцентра остановил мужчину. Нетрезвый местный находился на улице без средств индивидуальной защиты (без маски, - ред.). 

Правоохранитель разъяснил мужчине основные карантинные ограничения и предложил купить в аптеке защитную маску.

Как отмечается, возле аптеки злоумышленник обернулся к полицейским, достал из кармана раскладной нож и пригрозил его применить к полицейскому, после этого мужчина пытался скрыться, однако был задержан.

Уже в отделе выяснилось, что правонарушитель ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

По данному факту происшествия начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Напомним, недавно заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что с начала ограничительных мер в Украине из-за пандемии коронавируса правоохранители составили четыре тысячи админпротоколов о нарушении карантина

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Мониторинг наличия масок, следственные действия по делам Майдана и "минирование" столичной больницы: Главное за 9 апреля Вероятное продолжение карантина, новое дело против Порошенко и пожар во Львовской области: Главное за 8 апреля Расследование дел Майдана, строительство "Охматдета" и рекорд украинского парламента: Главное за 7 апреля Столкновения в столичном Гидропарке, задержание подозреваемого в поджоге леса и смерть известного журналиста: Главное за 6 апреля
Loading...

программы канала ZIK

Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20
Леонид Кравчук | Ток-шоу
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Андрей Портнов | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу