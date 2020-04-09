В Николаеве проверили тесты на коронавирус, все оказались негативными

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко из открытых источников

Анализ проводили в лаборатории за пределами области

В связи с отсутствием случаев заражения коронавирусом в Николаевской области проверили несколько тестов, все они оказались отрицательными. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передают местные СМИ.

По его словам, у пациентов с пневмонией в одной из больниц Николаева собрали анализы и направили их в другую лабораторию за пределами области. В итоге результаты на коронавирус оказались отрицательными.

"Результат, который мы получили, показывает, что исследования совпадают. Поэтому мы сейчас поедем дальше отслеживать весь алгоритм: от телефонного звонка пациента с подозрением к семейному врачу, в скорую медицинскую помощь к мобильной бригаде, которая должна выезжать и собирать образцы, а также посмотрим учреждения, которые определены для больных с коронавирусным заболеванием. Посмотрим их обеспечение средствами индивидуальной защиты, аппаратами, которые нужны для проведения реанимационных мероприятий", - отметил Ляшко.

Также главный санврач отметил, что сотрудники лаборатории получили зарплату и будут приняты меры, чтобы им выплатили доплаты в размере 300%, предусмотренные Кабмином.

Кроме того, Виктор Ляшко планирует посетить еще ряд других медучреждений города и области, после чего состоится итоговая встреча с главой облгосадминистрации Александром Стадником и главой областного совета Викторией Москаленко.

Напомним, в СМИ появилась информация, что в Николаеве произошло ДТП с участием автомобиля главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, который был предоставлен ему в распоряжение Николаевской ОГА во время его пребывания в городе, и транспортного средства журналистов. В результате инцидента никто не пострадал.