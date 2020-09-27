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В Нагорном Карабахе погибли 16 человек, – Минобороны Армении

В результате эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном ранены около 100 человек

Конфликт в Нагорном Карабахе

 РИА Новости

Во время столкновений в Нагорном Карабахе погибли 16 людей. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Фейсбук.

Отмечается, что в результате эскалации конфликта около 100 человек ранены. "По предварительным данным, армянская сторона имеет 16 жертв и более сотни раненых", – написала Степанян со ссылкой на заместителя министра обороны самопровозглашенной республики Нагорный Карабах Артура Саргсяна.

Напомним, сегодня утром, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия на границе и обвинили друг друга в эскалации насилия в Нагорном Карабахе.

Позже правительство Армении за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.

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Впоследствии премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе может выйти за пределы Кавказского региона. По его словам, мир стоит на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, а в ситуацию может вмешаться Турция.

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