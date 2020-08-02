В Крыму занижают количество случаев коронавируса, – правозащитники

Общее количество заболевших возросло до 58 111 человек Фото из открытых источников

В Крыму официально зарегистрировано 1 590 случаев коронавируса

За сутки, 31 июля, на оккупированном полуострове Крыма зафиксировали 42 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19, в том числе пять - в Севастополе, но эти данные могут быть недостоверными. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

Согласно сообщению, в целом на полуострове официально зарегистрировано 1 590 случаев COVID-19, в том числе 349 - в Севастополе. В результате заражения умерли 43 человека.

В то же время правозащитники утверждают, что многих больных в Крыму просто не учитывают.

"Официальная статистика заболеваемости коронавирусом на полуострове занижена, поскольку не отражает данных о заражении в рядах российской армии и правоохранительных органов, а также пациентов с внебольничной пневмонией", - говорится в сообщении.

Отметим, какими именно темпами распространяется коронавирус в Крыму, достоверно выяснить невозможно, поскольку украинские профильные службы не имеют доступа на полуостров, чтобы вести мониторинг.

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Напомним, ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что с 1 августа гражданам, прибывающим из отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и с аннексированного Крыма, не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию. Однако, в случае необходимости правительство может восстановить эту норму.