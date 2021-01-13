В Италии в разгар эпидемии раскололась парламентская коалиция

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В отставку уходят два министра из правительства

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, возглавляющий небольшую партию Italia Viva, заявил об отставке двух своих министров из правительства, фактически оставив правящую коалицию без большинства в парламенте. Об этом сообщает Reuters.

Ренци давно грозился уйти из правительства. Он не соглашался с планами премьер-министра Джузеппе Конте относительно того, как потратить миллиарды евро, обещанные Европейским Союзом, на восстановление экономики.

Поддержка Italia Viva в парламенте имеет решающее значение для выживания коалиции, которую возглавляет "Движение 5 звезд" и левоцентристская Демократическая партия.

Ранее в этот день премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что надеется, что Ренци не отзовет своих министров из правительства, предупреждая, что страна не сможет понять, почему правительство развалилось на фоне продолжающегося кризиса в области здравоохранения.

Ранее сообщалось, что прокуратура Рима начала расследование после того, как компания IRBM, занимающаяся упаковкой вакцин AstraZeneca от коронавируса для их распределения, подверглась хакерским атакам.