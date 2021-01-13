live
Новости » Мир Читати новину українською

В Италии в разгар эпидемии раскололась парламентская коалиция

Фото из открытых источников

В отставку уходят два министра из правительства

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, возглавляющий небольшую партию Italia Viva, заявил об отставке двух своих министров из правительства, фактически оставив правящую коалицию без большинства в парламенте. Об этом сообщает Reuters.

Ренци давно грозился уйти из правительства. Он не соглашался с планами премьер-министра Джузеппе Конте относительно того, как потратить миллиарды евро, обещанные Европейским Союзом, на восстановление экономики.

Поддержка Italia Viva в парламенте имеет решающее значение для выживания коалиции, которую возглавляет "Движение 5 звезд" и левоцентристская Демократическая партия.

Ранее в этот день премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что надеется, что Ренци не отзовет своих министров из правительства, предупреждая, что страна не сможет понять, почему правительство развалилось на фоне продолжающегося кризиса в области здравоохранения.

Ранее сообщалось, что прокуратура Рима начала расследование после того, как компания IRBM, занимающаяся упаковкой вакцин AstraZeneca от коронавируса для их распределения, подверглась хакерским атакам.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Посмотрите, сколько преступлений с недвижимостью, – преступники у власти отберут ваше завтра! – Кузьмин Кузьмин: События в США показывают, что это государство принадлежит не народу, а олигархам и транснациональным компаниям Кузьмин: Они уже украли Украину у народа, захватили её как трофей для полного и окончательного разграбления Работы по Донбассу при этой власти украинцы не увидят, потому что "Слуга народа" не нацелена на решение конфликта, – Кузьмин
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Тарифные бунты. Подорожание продуктов. Переход на государственный язык | Детали дня | 13.01.21
Тарифные протесты. Языковой вопрос. Протесты в США. Донбасс. Украина в ПАСЕ | Ток-шоу
Ирина Верещук | Ток-шоу
Тарифный геноцид. Министерские схемы. Ситуация на Донбассе | Ток-шоу
Тарифные протесты. Доходы политиков. Подпольная вакцинация. Реформа Супрун | Ток-шоу