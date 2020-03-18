В Черновицкой области 33-летняя женщина умерла не из-за коронавируса, - врачи

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Смерть была связана с ее сопутствующими диагнозами

Смерть женщины в Черновицкой области была связана с ее сопутствующими диагнозами и болезнями, которые не связаны с коронавирусом COVID-19. Об этом в видеообращении заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Он подчеркнул, что соответствующее мнение высказали врачи.

"К большому сожалению смерть женщины, которая произошла вчера в областной клинической больнице... Она, к сожалению, случилась в этом отделении, но по убеждению и профессиональному мнению врачей, которым мы абсолютно доверяем, эта смерть была связана с сопутствующими диагнозами и болезнями этой женщины", - отметил он.

Напомним, по последним данным, в Украине зафиксировано 14 случаев инфицирования COVID-19, два из них – летальные.