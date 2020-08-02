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В Черкасской области произошло ДТП с участием трех авто, есть жертва и пострадавшие

Фото с места происшествия ГСНС

Погиб водитель автомобилей ВАЗ

В Черкасской области столкнулись три автомобиля, в результате чего один человек погиб, еще четверо были травмированные. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 августа, около 07:00 на автодороге Черкассы - Золотоноша, вблизи села Деньги Золотоношского района.

Спасатели дежурного караула Золотоношской государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место происшествия, провели работы по деблокированию травмированного пассажира и погибшего водителя одного из автомобилей ВАЗ.

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Напомним, на днях в селе Зимна Вода Пустомытовского района Львовской области произошло ДТП при участии трех автомобилей, за что погиб один человек.

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