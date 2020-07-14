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В центре Запорожья из-за сильного дождя провалился асфальт. Фото

Отремонтировать дорогу планируют к вечеру

В центре Запорожья после ливня просел асфальт, из-за чего участок дороги полностью поврежден. Об этом сообщается на сайте Запорожского городского совета.

Сегодня ночью, 14 июля, шквальный ветер с грозой повалил деревья в городе. Дождевой водой размыло асфальтовое покрытие над коллектором. Вероятно, большое количество воды подмыло песок, который был усыпан под асфальтом, из-за чего произошло проседание.

На аварийном участке перекрыли движение автомобилей и общественного транспорта. Сейчас коммунальщики срочно кладут новый асфальт.

Отмечается, что во время совещания с руководителями профильных городских служб городской голова Владимир Буряк приказал решить все проблемные вопросы сегодня до 20:00. В частности, он запланировал, чтобы коммунальные службы убрали все обломанные ветки, отремонтировали дорогу и восстановили электроснабжение.

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Напомним, в Запорожье за почти три часа выпала месячная норма осадков. Из-за непогоды часть дорог была подтоплена, автомобили стояли в "пробках". За время ливня выпало 95% месячной нормы осадков - 45,7 мм.

 

 

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