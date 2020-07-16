У полсотни работников Ровенской АЭС зафиксировали Covid-19, один человек умер

В целом в Ровенской области 70 новых случаев заболевания за последние сутки

На Ровенской АЭС зарегистрировано 47 случаев заболевания коронавирусом, 1 из которых – летальный. Об этом сообщила пресс-служба атомной электростанции.

Отмечается, что 33 работника уже выздоровели от вируса. Сейчас 513 сотрудников электростанции перевели на работу из дома, в отпусках находятся 1684 человека.

Ровенская АЭС размещена на территории Варашской ОТГ. Там уже подтвержден 171 случай заболевания COVID-19 (4 из них – смертельные, 131 человек выздоровели). За последние сутки, 15 июля, 3 работника предприятия обратились к врачам с симптомами ОРВИ.

Напомним, за сутки 15 июля в Украине зафиксировано 848 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 70 – в Ровенской области. 18 украинцев за последние сутки умерли, а 800 человек преодолели болезнь. В общем от COVID-19 уже умерло 1 445 человек, выздоровел - 28 931.

По состоянию на утро 16 июля, Киев и еще семь областей не готовы к ослаблению карантина. Столица не соответствует нормам по показателю динамики распространения болезни. Кроме Киева, сейчас нельзя ослаблять карантин в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях.