Одессу накрыл сильный ливень: Затопило часть улиц

Соответствующие видео затопленных улиц публикуют очевидцы в соцсетях и информационные ресурсы.

Кроме затопленных дорог, на нескольких улицах Одессы из-за непогоды попадали деревья.

Также в соцсетях публикуют видео, как ливень превратил лестницу Ланжероновского спуска в небольшой водопад.

По информации местного издания "Думская", из-за ливня движение по городу временно приостановили несколько десятков трамваев. Последствия непогоды ликвидируют коммунальщики.

Напомним, сегодня в Одесской области местные жители сняли на видео, как посреди поля пронесся смерч.