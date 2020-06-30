Одессу накрыл сильный ливень: Затопило часть улиц
В городе частично ограничено движение транспорта
В Одессе в результате ливня затоплена часть улиц. Под водой оказалась проезжая часть, что частично парализовало движение общественного транспорта.
Соответствующие видео затопленных улиц публикуют очевидцы в соцсетях и информационные ресурсы.
Кроме затопленных дорог, на нескольких улицах Одессы из-за непогоды попадали деревья.
Также в соцсетях публикуют видео, как ливень превратил лестницу Ланжероновского спуска в небольшой водопад.
По информации местного издания "Думская", из-за ливня движение по городу временно приостановили несколько десятков трамваев. Последствия непогоды ликвидируют коммунальщики.
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Напомним, сегодня в Одесской области местные жители сняли на видео, как посреди поля пронесся смерч.