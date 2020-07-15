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На западе Украины объявлен желтый уровень опасности из-за приближения непогоды

Фото из открытых источников

Грозы на западе ожидаются завтра, 16 июля

В западной Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики сообщили про желтый уровень опасности, переда пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Внимание! Предупреждения об опасных метеорологических явлениях по Украине. 16 июля днем в западных областях грозы (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как отмечает Укргидрометцентр, в западных областях 16 июля ожидается грозы. Температура днем будет колебаться в пределах +22...+25 градусов, а ночью +11...+14 градусов. Ветер южный, 3-8 м/сек.

Укргидрометцентр

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что по предварительным подсчетам, сумма убытков, которые нанесла стихия в пяти западных областях, составляют почти 3 миллиарда гривен. 

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