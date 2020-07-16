Во Львовской области в результате урагана дерево упало на 26-летнего парня, он погиб

На погибшего упала сосна во время расчистки леса

Фото из открытых источников

В лесу недалеко от села Гийче Львовской области погиб 26-летний местный житель. Трагедия произошла во время расчистки лесосеки после урагана. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Отмечается, что 15 июля в Жовковское отделение полиции поступило сообщение о гибели жителя села. Правоохранители установили, что на мужчину упала сломанная ветром сосна. От полученных травм он погиб на месте.

В настоящее время в полиции открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью". Если будет установлено, что в смерти парня виноват кто-то кроме него, человеку грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Напомним, вчера, 15 июля, на западе Украины объявили желтый уровень опасности из-за непогоды. Метеорологи сообщили о штормовом предупреждении в западных областях из-за сильных гроз.

Ранее мы писали, что в Одессе поваленное ветром дерево "отправило" мужчину в реанимацию. Из-за стихии 44-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с политравмой, переломами ребер и голени. Кроме него, в больницу попал с переломами ребер попал 62-летний пенсионер. Всего ветер повалил 63 дерева.