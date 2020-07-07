В Луганской области задержали диверсанта, который планировал взорвать резервуары с аммиаком
Вероятно, злоумышленник был завербован российской ФСБ
В Северодонецке Луганской области задержали мужчину, который планировал осуществить подрыв двух емкостей с аммиаком. Об этом сообщила прес-служба Офиса генпрокурора.
Отмечается, что предполагаемым злоумышленником оказался гражданин Украины, который проходил военную службу в рядах так называемой "народной милиции ЛНР" и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ.
В ведомстве сообщают, что диверсант приехал с неподконтрольной территории в Луганскую область, где в условленном хранилище взял две реактивные противотанковые гранаты. Злоумышленник планировал взорвать два резервуара с аммиаком на территории ПАО "Северодонецкое объединение Азот". По данным правоохранителей, на тот момент в емкостях было 3,5 тонны химического вещества.
В настоящее время открыты уголовные производства по статьям "Покушение на преступление" и "Диверсия".
Ранее сообщалось, что бывший военный хотел совершить серию терактов в Луганской области. Злоумышленник, который пытался перейти на сторону противника, хотел взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения в области.