В Луганской области задержали диверсанта, который планировал взорвать резервуары с аммиаком

Вероятно, злоумышленник был завербован российской ФСБ

Гранатометы, из которых планировалось разрушить резервуары с аммиаком Офис генерального прокурора Украины

В Северодонецке Луганской области задержали мужчину, который планировал осуществить подрыв двух емкостей с аммиаком. Об этом сообщила прес-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что предполагаемым злоумышленником оказался гражданин Украины, который проходил военную службу в рядах так называемой "народной милиции ЛНР" и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

В ведомстве сообщают, что диверсант приехал с неподконтрольной территории в Луганскую область, где в условленном хранилище взял две реактивные противотанковые гранаты. Злоумышленник планировал взорвать два резервуара с аммиаком на территории ПАО "Северодонецкое объединение Азот". По данным правоохранителей, на тот момент в емкостях было 3,5 тонны химического вещества.

В настоящее время открыты уголовные производства по статьям "Покушение на преступление" и "Диверсия".

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Ранее сообщалось, что бывший военный хотел совершить серию терактов в Луганской области. Злоумышленник, который пытался перейти на сторону противника, хотел взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения в области.