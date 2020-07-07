live
Новости » События Читати новину українською

В Луганской области задержали диверсанта, который планировал взорвать резервуары с аммиаком

Вероятно, злоумышленник был завербован российской ФСБ

Гранатометы, из которых планировалось разрушить резервуары с аммиаком Офис генерального прокурора Украины

В Северодонецке Луганской области задержали мужчину, который планировал осуществить подрыв двух емкостей с аммиаком. Об этом сообщила прес-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что предполагаемым злоумышленником оказался гражданин Украины, который проходил военную службу в рядах так называемой "народной милиции ЛНР" и с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

В ведомстве сообщают, что диверсант приехал с неподконтрольной территории в Луганскую область, где в условленном хранилище взял две реактивные противотанковые гранаты. Злоумышленник планировал взорвать два резервуара с аммиаком на территории ПАО "Северодонецкое объединение Азот". По данным правоохранителей, на тот момент в емкостях было 3,5 тонны химического вещества.

В настоящее время открыты уголовные производства по статьям "Покушение на преступление" и "Диверсия".

Новости по теме: В Луганской области вспыхнул крупный лесной пожар, эвакуируют жителей окрестных поселков

Ранее сообщалось, что бывший военный хотел совершить серию терактов в Луганской области. Злоумышленник, который пытался перейти на сторону противника, хотел взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения в области.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Вторым языком в Украине должен быть английский, а не русский, - Данилов В Украине сегодня проводят ВНО по украинскому языку и литературе Нардеп от "Слуги народа": В вузах надо оставить основным один язык В соцсетях возмутились отказом McDonald's обслуживать клиентов на русском языке
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Принудительная украиницизация.
Решение вопроса Донбасса. Вакантное кресло главы Нацбанка | Ток-шоу
Тимофей Милованов | HARD с Влащенко | 06.07.20
Дубинский vs Качура: Дебаты кандидатов на кресло мэра