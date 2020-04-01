"Марш на Крым" перенесли из-за коронавируса, – Чубаров

Рефат Чубаров из открытых источников

Акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" должна была состояться 3 мая

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что "Марш на Крым", который планировали провести 3 мая 2020 года, перенесли на неопределенное время из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом он написал в Facebook.

"В такой ситуации, когда здоровье и безопасность жизни людей могут быть обеспечены только при условии соблюдения специальных мер предосторожности от заражения COVID-19, Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" - организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года", - сообщил Чубаров.

Он добавил, что новая дата проведения акции будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.

Справка:

6 декабря 2019 Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение шествия "Марш на Крым" с материковой части Украины в аннексированного Россией Крыма.

Во время акции активисты намерены попасть маршем на полуостров через административную границу на пункте пропуска "Чонгар". В первых рядах марша должны идти члены Меджлиса, народные депутаты и западные партнеры.

Целью международной ненасильственной мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" является содействие международным организациям, включая ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, Совет Европы и другие международные организации, в реализации ими же принятых решений в поддержку суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах и обеспечение тем самым защиты и соблюдения прав и свобод крымскотатарского народа - коренного народа Крыма, этнических украинцев, всех граждан Украины, проживающих в Крыму, независимо от их национальности.

Напомним, следственный комитет Российской Федерации по республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении Рефата Чубарова, которого обвиняют в организации массовых беспорядков в 2014 году.

В ответ на такие действия, прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконного преследования Россией председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова за участие в проукраїнському митинга.

Как известно, по состоянию на вечер 31 марта, в Украине официально зарегистрированы 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также зафиксированы 17 летальных случаев и 10 пациентов, завершивших лечение после выздоровления.