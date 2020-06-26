Киевлянин "заминировал" супермаркет в Николаеве, чтобы не отдавать долги

Мужчина выстрелил в товарища и сообщил о "заминировании", чтобы попасть за решетку

Фото задержанного ГУНП в Николаевской области

В Николаеве задержали киевлянина, который не хотел отдавать кредит банку, потому выстрелил в напарника, а потом позвонил в полицию и сказал, что заминировал супермаркет. Об этом сообщает пресс служба ГУНП в Николаевской области.

Сообщается, что ночью 26 июня частный охранник, который приехал работать в Николаев, в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в ногу своему коллеге во время конфликта. Стрелец сам вызвал полицию, а в отделении пострадавший отказался от претензий. Утром их обоих отпустили, изъяв оружие.

Вскоре мужчина позвонил в полицию и заявил о минировании супермаркета, расположенного неподалеку от его квартиры. Причиной своего поступка охранник называет большое количество кредитных долгов. "На реагирование службам экстренного вызова злоумышленник дал полчаса. Патрульные полицейские застали нетрезвого жителя столицы возле "заминированного" объекта. Мужчину снова доставили в полицию, где следователи задержали его за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", – отмечает пресс служба.

Позже стало известно о появлении свидетелей вечерней стрельбы, которые рассказали, что пытались вмешаться в ссору. Вероятные действия охранника квалифицируют также как хулиганство с применением оружия. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 3 до 7 лет заключения.

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Ранее сообщалось, что во Львове мужчина выстрелил в своего сына, а потом пустил себе пулю в голову. Злоумышленник выжил, сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.