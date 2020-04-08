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Больше всего случаев коронавируса: В Житомирской области могут ограничить въезд и выезд в два райцентра

Иллюстрированное фото из открытых источников

Сейчас в городах изучают ситуацию по соблюдению норм карантина

В города Бердичев и Малин, где зафиксировано больше всего случаев коронавируса в Житомирской области, могут ограничить въезд и выезд. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает "Укринформ".

"Сегодня в Малине, где у нас больше всего выявлено фактов (коронавируса, – ред.), работает комиссия ТЭБ и ЧС, и находятся заместитель председателя ОГА Владимир Федоренко и начальник ГУНП. Они сейчас изучают ситуацию по соблюдению норм карантина, и будем на комиссии принимать решение о возможном взятии городов Малин и Бердичев в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въезда и выезда", - сказал Бунечко.

Он добавил, что после заслушивания доклада о ситуации в Малине комиссия примет соответствующее решение. Ранее председатель ОГА озвучивал информацию о возможных семи блокпостов вокруг Малина. Относительно Бердичева, количество необходимых постов сейчас просчитывает полиция области.

Сейчас в Житомирской области лабораторно подтверждено 27 случаев коронавируса, 13 из которых выявили в течение минувших суток. Двое людей умерли. Больше всего больных в Малине (8) и Бердичеве (7).

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальные, 35 пациентов выздоровел.

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