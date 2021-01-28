Болгария обновила правила въезда в страну: Какие условия для украинцев

Болгария обновила условия въезда в страну Фото из открытых источников

Обязательным является наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19

Украинцы смогут попасть в Болгарию только с имеющимся отрицательным результатом тестирования на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Болгарии на своей странице в Facebook.

"26 января 2021 года обнародовано решение Министерства здравоохранения Республики Болгария относительно временного запрета въезда на территорию страны № РД-01-51, согласно которому с 29 января до 30 апреля 2021 года гражданам Украины разрешается въезжать на территорию Республики Болгария при наличии справки, что показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время прохождения границы особенно будут обращать внимание на информацию о лаборатории, которая провела исследование. В частности, должно быть указано название заведения, его адрес, контактные данные и дата осуществления тестирования. Обязательным условием является прописание метода "PCR" именно латиницей и наличие результата "Negative".

Ранее сообщалось, что Кипр стала первой страной Европейского Союза, которая откроет границы не позднее 1 марта для иностранных туристов после второй волны коронавирусной пандемии. Путешественникам из Украины нужно будет дважды сдавать тест на COVID-19.