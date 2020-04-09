Автомобиль, который предоставили главному санврачу, врезался в машину журналистов в Николаеве, – СМИ

Помощница Виктора Ляшко заявила, что на момент ДТП его не было в машине

В Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии временного автомобиля главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко и транспортного средства журналистов. Об этом сообщает местное издание НовостиN.

Согласно сообщению, сегодня, 9 апреля, автомобиль Volkswagen Passat, на котором по Николаеву передвигается заместитель министра здравоохранения столкнулся с микроавтобусом Renault Trafic, на котором приехали журналисты. По словам очевидцев, водитель Volkswagen, сдавая назад, врезался в припаркованный микроавтобус.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.

Отмечается, что Volkswagen Passat был предоставлен в распоряжение Виктора Ляшко Николаевской областной государственной администрацией во время его пребывания в городе.

Помощник Ляшко сообщила, что данный автомобиль не является его личной машиной, и во время инцидента главного санврача в ней не было. А проверка в Николаеве проходит в штатном режиме.

Напомним, накануне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав изучит феномен Николаевской области, где нет коронавируса.

Как известно по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровел.