Видео дня: В Днепре под Запорожьем из-за аномальной жары появились медузы

Медуза

Данный вид медуз не представляет никакого вреда и опасности для человека

В реке Днепр из-за аномальной жары появились маленькие медузы. Об этом сообщает издание Vgorode.

Зоолог Максим Гаврилюк отмечает, что это традиционное явление, так как эти китайские пресноводные медузы сейчас распространены в водоемах практически по всему миру. Большую часть года люди не замечают этих существ, поскольку они имеют вид маленького полипа. И только летом, для размножения, появляются медузы диаметром 2-2,5 сантиметров.

Эксперт отмечает, что данный вид медуз не представляет никакого вреда и опасности для человека.

При этом по информации Ассоциации рыболовов Украины, в последние несколько лет Днепр катастрофически зарастает и мелеет. Для противодействия такой тенденции необходимо признать пресную воду стратегическим ресурсом Украины и подходить к ее охране и использованию со всей ответственностью.

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Напомним, ранее на азовское побережье выбросило тысячи медуз.