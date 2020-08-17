Закупка некачественных СИЗ на Закарпатье: О подозрении сообщили четырем лицам, продолжаются обыски в трех областях

Злоумышленники закупили на почти 30 млн гривен некачественные средства индивидуальной защиты, которые затем направили в больницы

Правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам в рамках расследования закупки должностными лицами Закарпатской облгосадминистрации некачественных средств индивидуальной защиты для врачей от COVID-19, сейчас проводят обыски на территории трех областей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, сегодня, 17 августа, правоохранители проводят санкционированные обыски на территории Закарпатской, Сумской и Харьковской областей – в помещениях одного из департаментов Закарпатской ОГА, в офисах коммерческих структур и по месту жительства фигурантов в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Как отмечается, четырем лицам, в частности действующему и в настоящее время бывшему должностным лицам одного из департаментов Закарпатской ОГА, руководителю коммерческой структуры и еще одному предпринимателю, сообщено о подозрении.

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Во время следствия установлено, что должностные лица Закарпатской ОГА проводили государственные закупки изоляционных комбинезонов (костюмов) и респираторов класса защиты FFP2 и FFP3 за средства, выделенные из госфонда борьбы с COVID-19. Однако, оказалось, что приобретенные изоляционные комбинезоны и респираторы не соответствовали заявленным в договорах качественным и медико-техническим характеристикам и не имели сертификатов соответствия.

Заранее зная о несоответствии продукции указанным в договорах требованиям, в общем приобрели у двух коммерческих структур свыше 57 тыс. костюмов и 71 тыс. респираторов на сумму 29 млн 565 тыс. грн. С коммерческими структурами были проведены расчеты в полном объеме.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА с самого утра продолжаются обыски и следственные действия по уголовному делу по закупке некачественных защитных костюмов и масок для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Впоследствии стало известно, что полиция разоблачила преступную схему местных должностных лиц по растрате десятков миллионов государственных средств, предусмотренных на борьбу с коронавирусной болезнью в регионе.