Закарпатье усиливает карантин: Церкви и кафе будут работать по новым правилам

Фото из открытых источников

Соответствующее решение приняли из-за напряженной ситуации относительно распространения COVID-19 в регионе

В Закарпатской области с 4 июля будут усилены карантинные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Как отмечается, 3 июля состоялось внеплановое заседание региональной комиссии ТЭБ и ЧС. В итоге из-за стабильно напряженной ситуации относительно распространения COVID-19, было решено усилить карантинные мероприятия.

В частности, комиссия приняла решение ограничить на территории области время работы заведений общественного питания и заведений развлекательной деятельности до 22 часов.

Также в регионе с субботы будет запрещена деятельность заведений (помещений), сдаваемых в аренду, для проведения массовых мероприятий. В частности, речь идет о проведении свадеб, выпускных вечеров, поминальных мероприятий и так далее.

Новости по теме: В Закарпатской области отменили ослабление карантина

В то же время запрет наложили на работу вещевых рынков на территории Межгорского района.

Кроме этого, были установлены правила работы религиозных учреждений на время карантина. Так, с 4 июля будет ограничено проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенных домов, других культовых сооружениях. Вместо этого верующие смогут молиться на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий.

Напомним, с 3 июля карантинные ограничения частично усилили в Харькове. Так, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе закрыли кинотеатры и ограничили работу заведений общественного питания.