В Ужгородский горсовет прошли шесть партий, - ОПОРА

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Больше всего голосов получила партия "Батькивщина" - 12,56%

На местных выборах 25 октября жители Ужгорода избрали в свой городской совет представителей шести политических партий. Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора" со ссылкой на официальные результаты подсчета голосов Ужгородской городской территориальной избирательной комиссии.

Как отмечается, 2 ноября Ужгородский избирком объявил результаты местных выборов в областном центре Закарпатья. Согласно им, шесть политических партий преодолели пятипроцентный барьер:

ВО "Батькивщина" (4244 голосов, 12,56%);

"Слуга народа "(3894 голосов, 11,52%);

"Родное Закарпатье" (2814 голосов, 8,33%);

"Оппозиционная платформа - За жизнь" (2784 голосов, 8,24%);

"Европейская солидарность" (2722, 8,05%);

"Партия твоего города" (2524 голосов, 7,47%).

Во время объявления результатов местных выборов в Ужгороде под зданием Ужгородской городской ТИК собралась толпа неизвестных людей. Также помещение, где заседала ТИК, усиленно охраняла полиция.

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Напомним, Киевская городская территориальная избирательная комиссия уже учла результаты 56% избирательных участков в столице. Таким образом уже учтены голоса 386 тыс. человек.