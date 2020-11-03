В Ужгородский горсовет прошли шесть партий, - ОПОРА
Больше всего голосов получила партия "Батькивщина" - 12,56%
На местных выборах 25 октября жители Ужгорода избрали в свой городской совет представителей шести политических партий. Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора" со ссылкой на официальные результаты подсчета голосов Ужгородской городской территориальной избирательной комиссии.
Как отмечается, 2 ноября Ужгородский избирком объявил результаты местных выборов в областном центре Закарпатья. Согласно им, шесть политических партий преодолели пятипроцентный барьер:
- ВО "Батькивщина" (4244 голосов, 12,56%);
- "Слуга народа "(3894 голосов, 11,52%);
- "Родное Закарпатье" (2814 голосов, 8,33%);
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" (2784 голосов, 8,24%);
- "Европейская солидарность" (2722, 8,05%);
- "Партия твоего города" (2524 голосов, 7,47%).
Во время объявления результатов местных выборов в Ужгороде под зданием Ужгородской городской ТИК собралась толпа неизвестных людей. Также помещение, где заседала ТИК, усиленно охраняла полиция.
Напомним, Киевская городская территориальная избирательная комиссия уже учла результаты 56% избирательных участков в столице. Таким образом уже учтены голоса 386 тыс. человек.