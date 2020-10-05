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В Ужгороде возле развлекательного заведения завязалась драка со стрельбой, есть пострадавшие

Фото из открытых источников

Правоохранители начали уголовное производство по факту хулиганства

В Ужгороде правоохранители начали следствие по факту драки, которая переросла в стрельбу, в результате чего был ранен мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел ночью в понедельник, 5 октября, возле развлекательного заведения на улице Швабской. Правоохранители, прибывшие на место, установили, что между двумя компаниями, которые отдыхали в заведении, возник конфликт на фоне ревности.

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Как отмечается, мужчины пошли "решать отношения" на улицу, где между ними произошла драка, а тогда 21-летний житель Мукачево начал стрелять в своего противника. В результате 29-летнего жителя Ужгорода с пулевым ранением госпитализировали в больницу, а стрелка и других участников драки доставили в отделение полиции.

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По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганские действия с применением оружия) Уголовного кодекса. Стрелка в настоящее время задержали и поместили в изолятор временного содержания.

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Напомним, в пятницу, 9 октября, в Ужгороде состоятся плановые антитеррористические учения, во время которого будут отрабатывать меры по пресечению условного террористического акта в Закарпатском апелляционном суде. 

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