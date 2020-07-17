В Ужгороде разоблачили растрату госсредств на реконструкции международного аэропорта

Аэропорт "Ужгород" Фото из открытых источников

Противоправные действия должностных лиц нанесли государству почти 1 млн гривен ущерба

В Закарпатской области разоблачили растрату бюджетных средств на реконструкции международного аэропорта "Ужгород". В растрате подозревают должностных лиц коммунального авиапредприятия, передает пресс-служба Служба безопасности Украины.

Согласно сообщению, в 2016 году коммунальное предприятие объявило тендер на выполнение реконструкции аэропорта стоимостью 7 млн гривен. Следствие подозревает, что должностные лица предприятия вступили в сговор с подконтрольной фирмой-подрядчиком для присвоения части выделенных средств.

Отмечается, что для реализации сделки злоумышленники внесли в акты выполненных работ заведомо ложную информацию. Руководитель структуры, несмотря на очевидные нарушения условий тендера, подписал акт с выводом о надлежащем выполнении услуг по реконструкции.

Экспертиза установила, что противоправные действия должностных лиц нанесли государству почти 1 млн гривен убытков.

По данному факту происшествия бывшему руководителю аэропорта и директору фирмы-подрядчика сообщили подозрения по трем статьям, а инженеру по техническому надзору - по четырем. Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет заключения.

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Ранее сообщалось, что соглашение между Украиной и Словакией для возобновление работы аэропорта в Ужгороде подпишут осенью, во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Словакию.

Как известно, из-за близости аэропорта к границе Словакии самолеты при взлете и посадке заходят в ее воздушное пространство, поскольку со всех сторон, кроме западного, мешают Карпатские горы. Однако летом 2016 года закончилось действие сертификата на такие маневры, и ЕС запретил полеты в этот аэропорт.