В Ужгороде несмотря на красную зону разрешили работу транспорта, заведений питания и начальных школ
Ходить в школы смогут только ученики 1-4 классов, тогда как старшие будут находиться на дистанционном обучении
В Ужгороде состоялось внеочередное заседание по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором в городе разрешили работу общественного транспорта, учреждений образования, питания и торговли несмотря на красную зону карантина. Об этом сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета.
Отмечается, что с понедельника, 9 ноября, в городе разрешено:
- осуществление перевозок общественным транспортом на городских автобусных маршрутах общего пользования (исключительно места для сидения);
- работу дошкольных учебных заведений и начального звена образования, в которых учатся ученики 1-4 классов;
- работу заведений питания с 07:00 до 22:00 по наполненности не более 30% посадочных мест;
- работу заведений торговли и бытового обслуживания с 07:00 до 22:00 при условии наличия не более одного посетителя на 20 кв. метров (при этом временное ограничение не будет касаться аптек, заправок и субъектов, торгующих изделиями медицинского назначения);
- деятельность спортзалов и фитнес-центров при условии проведения индивидуальных занятий и не более одного человека на 10 кв. метров помещения;
- работу бассейнов с заполнением не более 30%;
- работу гостиниц.
Во время заседания горожанам решили запретить:
- находиться в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты;
- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольное оставлять места самоизоляции, обсервации;
- проводить массовые мероприятия;
- принимать посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- осуществлять работу хостелов.
Также владельцы заведений, которые принимают посетителей, должны разместить на входе информацию о допустимом количестве посетителей и соблюдать это правило и все санитарные требования. При этом в горсовете пообещали увеличить количество мониторинговых групп, которые будут проводить рейдовые проверки.
Ранее сообщалось, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирование в Украине. Всего в красной зоне оказались 13 областных центров.