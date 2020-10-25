В Ужгороде нашли 500 бюллетеней, которые исчезли 2 дня назад

Бюллетени попали в другой избирательный участок

В Ужгороде нашли пачку бюллетеней, которая исчезла два дня назад. Об этом сообщила пресс-служба Гражданской сети "ОПОРА".

Отмечается, что на избирательном участке №210754, который расположен в СОШ №12 В Ужгороде, нашли пачку с бюллетенями для голосования за кандидатов, которые баллотировались по избирательному участку в городской СОШ №11.

В частности, в СОШ №11 23 октября обнаружили нехватку одной пачки бюллетеней для голосования за кандидатов на должность городского главы. Как сообщают в сети, одна пачка содержит 500 бюллетеней. Информация о том, что бюллетени нашли в другой школе, появилась только в 21:30 25 октября, тогда как утром их еще не было.

Как сообщила председатель Ужгородской городской ТИК Руслана Куберка, эти бюллетени не использовались, поэтому сейчас комиссия должна составить акт об их выявления и погасить их в соответствии с требованиями Избирательного кодекса. "Важно услышать ответы, почему именно эти бюллетени исчезли, почему их не обнаружили, скажем, утром перед днем голосования, и где эти документы находились во время голосования. Ответы на эти вопросы мы хотим услышать и от ТИК, и от правоохранителей", – отметил координатор сети в Закарпатской области Ярослав Гулан.

Новости по теме: В Донецкой области избиратели собрались на митинг из-за путаницы с бюллетенями

Напомним, по состоянию на 19:00, 25 октября, Национальная полиция Украины открыла 68 уголовных производств по фактам нарушений во время выборов. Больше всего нарушений правоохранители зафиксировали в Киеве.