В Ужгороде из-за вспышки коронавируса закрыли гимназию

В заведении подтвердили 8 случаев COVID-19

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В Ужгороде из-за вспышки коронавирусной болезни COVID-19 на две недели приостановили обучение в Классической гимназии. Об этом сообщила пресс-служба Ужгородского городского совета в Фейсбук.

Отмечается, что среди учеников и преподавателей зафиксировано 8 случаев коронавируса. "До 28 сентября, на две недели, в Ужгороде приостанавливается обучение в Классической гимназии. Такое решение приняли сегодня на заседании городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Ужгородском городском совете", – говорится в сообщении.

В то же время случаи заражения не связаны между собой, но могут в дальнейшем негативно повлиять на эпидемическую ситуацию в этом учебном заведении. Сейчас известно, что руководству Классической гимназии поручили обеспечить дистанционное обучение учащихся с учетом карантинных ограничений.

Напомним, недавно во Львове на карантин закрыли детский сад из-за вспышки COVID-19 в заведении. Тогда болезнь обнаружили у заведующей детского сада, которая получила положительный результат ПЦР-исследования.