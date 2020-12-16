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В Мукачево выпускникам школ пообещали по 50 тысяч гривен за 200 баллов на ВНО

МОН определило даты ВНО в 2021 году Фото из открытых источников

В то же время каждый выпускник города получит по 1 тысяче гривен

В Мукачево Закарпатской области выпускникам школ 2021 года выплатят по 50 тысяч гривен вознаграждения за сборка ВНО на 200 баллов хотя бы по одному предмету. Об этом сообщила пресс-служба Мукачевского городского совета в Фейсбук.

Отмечается, что выплаты для учителей, ученики которых сдали ВНО на максимальный балл, составят 10 тысяч гривен.  Кроме того, по 1 тысяче гривен от городского совета получат все школьники, которые закончат школу.

Также до 15 тысяч гривен увеличили размер денежного вознаграждения для учеников, которые получили высокие результаты в государственной итоговой аттестации в форме ВНО.  А 20 лучших спортсменов и 20 лучших учеников Мукачево будут получать ежемесячно стипендии от городского совета. Всего на реализацию программы на следующий год выделили более 3 млн 900 тыс. гривен.

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Напомним, недавно в Министерстве юстиции зарегистрировали условия приема на обучение для получения высшего образования в 2021 году. Основные нововведения будут касаться электронных кабинетов и расширения перечня предметов для поступления.

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