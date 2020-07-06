В Мукачево обстреляли из гранатомета комплекс отдыха

Обстрел в Мукачево Фото из открытых источников

Повреждено 7-9 стеклянных панелей самого здания и беседки

На окраине Мукачево обстреляли развлекательный комплекс "Аква сити". В здание попали из ручной противотанковой гранаты (РПГ). Об этом сообщает Mukachevo.net.

В результате обстрела повреждены 7-9 стеклянных панелей самого здания и беседки, которые стоят возле здания. На крыше беседки застрял снаряд из РПГ, который не разорвался.

Издание пишет, что стреляли с расстояния в несколько десятков метров с соседней горы. Снаряд попал сначала в беседку рядом с зданием, а затем влетел в металлический каркас, не залетев в середину.

На сайте полиции Закарпатской области говорится, что происшествие квалифицировано по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества, путем взрыва.

Правоохранители выяснили, что неизвестный попала из гранатомета на территорию комплекса отдыха. В результате повреждено металлическую конструкцию помещения бассейна и беседку.

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Напомним, 7 февраля в Мукачево на Закарпатье произошла стрельба между двумя водителями внедорожников, в результате чего пострадали двое прохожих.

Следующая подобная резонансное событие произошло 29 мая. В Броварах Киевской области произошла массовая стрельба между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Стычка произошла через распределение пассажиропотока между двумя перевозчиками.

В области объявили план "Перехват" для розыска еще 5 авто с возможными участниками события. В результате тогда 28 участников инцидента задержали, 22-м предъявили обвинения.