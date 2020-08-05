В Карпатах существует угроза оползней

Во Львовской области есть возможность сдвига почвы ГСНС

Также в результате непогоды возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест

Сегодня, 5 августа, в результате сильных ливней в Закарпатской области существует угроза подтопления пониженных мест. В горах возможно формирование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, в западной и центральной частях Закарпатской области, в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках возможно мимолетное повышение уровней воды на 0,3-1,0 м. Также в результате непогоды возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест.

Ранее сообщалось, что на Львовщине в селе Смільна вследствие сильных осадков на склоне горы есть угроза оползня с деревянным жилым домом.