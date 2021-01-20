В Карпатах снова разыскивают заблудившегося туриста

Карпаты Фото из открытых источников

Спасатели призывают пока не ходить в горы из-за снеголавинной опасности

В Закарпатской области спасатели разыскивают туриста, который заблудился во время катания в Карпатских горах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 января в 14:10 вблизи с. Пилипец Межгорского района во время катания на лыжах на горе Гемба съехал с трассы и потерял ориентир турист 1990 г. р. В настоящее время связь отсутствует", - говорится в сообщении.

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Известно, что к поисковой операции привлекли 10 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС.

Кроме этого, спасатели предупреждают, что в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). По этой причине граждан просят не отправляться сейчас в горы.

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Напомним, на прошлой неделе в Карпатах на третий день поисков спасатели нашли туриста, который пропал в районе горы Поп Иван Марамороский.