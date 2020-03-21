live
Новости » Ужгород Читати новину українською

В больницах Закарпатья благодаря Виктору Медведчуку и Оксане Марченко отныне есть спецсредства для борьбы с коронавирусом, - Чубирко

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сегодня быстрые тесты для выявления коронавируса получат почти все больницы в Закарпатской области

Благодаря Виктору Медведчуку и Оксане Марченко для больниц Закарпатье было закуплено 350 экспресс-тестов для выявления коронавируса, 38 тысяч перчаток, 20 тысяч масок, 500 комбинезонов и 2 аппарата ИВЛ.

Об этом рассказал журналистам председатель Закарпатской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Иван Чубирко.

"В связи с ситуацией, которая сложилась с коронавирусом на Закарпатье, сюда прибыл председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Провел совещание и по просьбе актива партии было принято решение оказать срочную помощь и техническими средствами, и средствами для определения заболевания коронавирусом, то есть это эксперт-тесты. Хочу поблагодарить Виктора Медведчукуа и Оксану Марченко, что они из своих личных сбережений закупили для Закарпатья очень много нужного медицинского оборудования", – сказал Иван Чубирко.

В частности, по его словам, за средства, которые пожертвовал Витор Медведчук и Оксана Марченко для Закарпатья было закуплено 350 экспресс-тестов, 38 тысяч перчаток, 20 тысяч масок, 500 комбинезонов и 2 аппарата ИВЛ.

"Это первоочередная помощь, которую сегодня предоставил Виктор Медведчук и Оксана Марченко. Уже оплачено 2 аппараты ИВЛ французского производства, стоимостью около миллиона гривен каждый. Будет один направлен в Мукачевскую ЦРБ, второй – в Воловецьку ЦРБ. Сейчас есть 350 тестов, которые мы развозим по Закарпатской области. То есть сегодня эти быстрые тесты получат почти все больницы в Закарпатской области. Развозим дезинфицирующие средства, маски, спецхалаты, комбинезоны. То есть все для того, чтобы врачи имели чем пользоваться", – рассказал председатель Закарпатской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Иван Чубирко.

Напомним, представители "Оппозиционной платформы - По жизни" оказывают помощь для борьбы с пандемией коронавирус украинцам и медицинским учреждениям по всей стране.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

Народ против | Закрытые границы. Новые назначения. На пороге экономического кризиса | 19.03.20
Новые инфицирования. Чрезвычайная ситуация в стране | Детали недели | 21.03.20
Коллективный иммунитет. Новые случаи заболевания | Детали дня | 20.03.20
Вирусные каникулы. Чрезвычайная ситуация в областях | Ток-шоу
Дмитрий Раимов | Возвращение украинцев. Работа МЗ | Ток-шоу
Изоляция Шахова. Возвращение украинцев из Польши и других стран | Ток-шоу