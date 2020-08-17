Ужгород усилил карантин: Какие действуют ограничения

Фото из открытых источников

Горожан призывают соблюдать масковый режим и воздержаться от посещения массовых развлекательных мероприятий

После того, как Ужгород попал в "оранжевую" зону, в городе усилили противоэпидемические меры. Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.

Согласно сообщению, в Ужгороде за последние 2 недели наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Так за весь период коронавирусной инфекцией заболели 1076 ужгородцев, 533 уже выздоровели, однако 16 человек скончались.

Как отмечается, с понедельника, 17 августа, в городе прекращены плановые госпитализации пациентов, однако это не касается ургентных больных, то есть тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, оказании помощи беременным, новорожденным. Все пациенты должны проходить тестирование на коронавирус.

Новости по теме: В Кабмине назвали причины всплеска коронавируса на Западной Украине

Также городская власть призвала людей придерживаться простого, но очень действенного масочного режима, особенно в общественном транспорте, воздержаться от посещения массовых развлекательных мероприятий – свадеб, дней рождений и тому подобное, поскольку опрос больных показал, что заразились они именно там.

Новости по теме: Минздрав призвал регионы подготовиться ко второй волне коронавируса

Напомним, по состоянию на утро 17 августа в Украине лабораторно подтверждено 92 820 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 1 464 новых случая, 342 пациента выздоровели, а 21 человек умер.