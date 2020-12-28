Суд арестовал имущество лидера партии закарпатских венгров Брензовича

Ходатайство следователя удовлетворено полностью

"В понедельник, 28 декабря 2020 года, Закарпатский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на определение следственного судьи Ужгородского горрайонного суда о наложении ареста на имущество, изъятое во время обыска у Василия Брензовича. Изучив материалы производства и заслушав его участников, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, а определение следственного судьи от 11 декабря 2020 года частично отменить", - говорится в сообщении.

С учетом того, что соответствующее имущество является вещественными доказательствами в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления, своим решением Апелляционный суд наложил арест на имущество.

Как сообщалось, ранее у главы КМКС Василия Брензовича СБУ провела обыски. На первой сессии облсовета депутата от КМКС Брензовича не было. Как стало известно из неофициальных источников, накануне он выехал из Украины из-за угрозы вручения подозрения.

Напомним, недавно заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал угрозы украинцам венгерского происхождения на Закарпатье и заявил, что представители "Правого сектора" и других национальных группировок не причастны к этому.

Позже глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что письма с угрозами и провокационное видео, размещенное в интернете-это звенья одной цепочки.