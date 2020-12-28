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Суд арестовал имущество лидера партии закарпатских венгров Брензовича

Василий Брензович Фото из открытых источников

Ходатайство следователя удовлетворено полностью

Закарпатский апелляционный суд постановил наложить арест на имущество, изъятое во время обыска у лидера партии закарпатских венгров КМКС Василия Брензовича. Об этом информирует пресс-служба суда.

"В понедельник, 28 декабря 2020 года, Закарпатский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на определение следственного судьи Ужгородского горрайонного суда о наложении ареста на имущество, изъятое во время обыска у Василия Брензовича. Изучив материалы производства и заслушав его участников, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, а определение следственного судьи от 11 декабря 2020 года частично отменить", - говорится в сообщении.

С учетом того, что соответствующее имущество является вещественными доказательствами в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления, своим решением Апелляционный суд наложил арест на имущество.

Как сообщалось, ранее у главы КМКС Василия Брензовича СБУ провела обыски. На первой сессии облсовета депутата от КМКС Брензовича не было. Как стало известно из неофициальных источников, накануне он выехал из Украины из-за угрозы вручения подозрения.

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Напомним, недавно заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко прокомментировал угрозы украинцам венгерского происхождения на Закарпатье и заявил, что представители "Правого сектора" и других национальных группировок не причастны к этому.

Позже глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что письма с угрозами и провокационное видео, размещенное в интернете-это звенья одной цепочки.

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