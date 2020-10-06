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Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках Закарпатья

Фото из открытых источников

Поднятие уровня воды ожидается в пределах русел рек

Государственная служба чрезвычайных ситуаций предупреждает об изменении гидрологической ситуации на Закарпатье, ожидается подъем воды в реках региона до одного метра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

Согласно сообщению, во вторник, 6 октября, на реках центральной и восточной части Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, в пределах русел рек. 

Как отметили в ГСЧС, такое поднятие уровня рек не предполагает негативных последствий.

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Напомним, по прогнозам синоптиков во вторник, 6 октября, на большей части территории страны, кроме западных регионов и крайнего востока, ожидаются порывы ветра

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