Спасатели нашли туриста, заблудившегося в Карпатах

Турист, потерявшийся в Карпатах ГСЧС

Мужчина потерялся в районе горы Гемба

Вечером 20 января группа спасателей нашла туриста, который потерялся во время спуска на лыжах с горы Гемба. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

"В 19:30 группой спасателей ГСЧС вблизи с. Березники Свалявского района найден турист в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, потерянным туристом оказался житель Киева 1985 г. р. Мужчина в медицинской помощи не нуждался.

В настоящее время спасатели сопровождают его к месту временного проживания в с. Пилипец.

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Напомним, ранее синоптики сообщили, что на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность.