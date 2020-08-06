Шантажировали пикантным видео и просили по 2 тыс. долларов: На Закарпатье поймали группу вымогателей

Злоумышленники угрожали опубликовать пикантные видео с потерпевшим

Задержание вымогателей Национальная полиция Украины в Закарпатской области

На Закарпатье трое преступников занимались вымогательством денег, шантажируя потерпевших пикантными видео с их участием. Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

В частности, сотрудники оперативного подразделения полиции Закарпатья получили информацию, что в областном центре работает группа вымогателей, которые шантажируют местных жителей и требуют от них денежные средства.

Следовательно, оказалось, что трое жителей Львовщины спланировали схему незаконного заработка. Главным действующим лицом была 29-летняя женщина.

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"По определенному плану, женщина знакомилась с мужчинами, соблазняла их, и когда дело доходило до интима, в разгаре процесса в помещение врывались сообщники девушки и начинали снимать все на камеру. После этого, мужчина, которого на горячем поймали, получал предложение откупиться. В случае же отказа от компромиссного решения проблемы, злоумышленники угрожали распространить видео среди родных жертвы или вообще публично, через социальные сети. Пострадавшему же, в качестве откупа, предлагали оплатить 2000 долларов", - говорится в сообщении.

Задержание вымогателей Национальная полиция Украины в Закарпатской области

Как сообщает пресс-служба, правоохранители разработали схему операции для задержания преступников и, при силовой поддержке роты полиции особого назначения пресекли преступную деятельность группы.

"Вымогателей инкриминируют часть 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины, то есть вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Все трое фигурантов задержаны и порядка статьи 208 УПК и помещены в изолятор временного содержания. За содеянное преступникам грозит лишение свободы на срок до семи лет", - сообщили в полиции.

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Ранее сообщалось, что в Житомире будут судить майора медицинской службы, обвиняемого в вымогательстве и получении 1000 долларов США неправомерной выгоды от раненого участника боевых действий.