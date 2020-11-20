СБУ предупредила подкуп избирателей во втором туре выборов мэра Ужгорода

Следователи задержали злоумышленника при передаче средств за подкуп нескольких десятков избирателей

Служба безопасности Украины разоблачила и предупредила подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов на должность Ужгородского городского головы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Организовал подкуп житель областного центра. Злоумышленник привлек к сделке председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос", - говорится в сообщении.

Следователи задержали злоумышленника во время передачи средств за подкуп нескольких десятков избирателей, проверяется информация о существовании "сетки" в пользу этого кандидата.

Продолжаются следственные действия.

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Напомним, ранее в Одесской области задержали мужчину, который предлагал нескольким десяткам граждан за денежное вознаграждение отдать свой голос на местных выборах.