live
Новости » Ужгород Читати новину українською

СБУ предупредила подкуп избирателей во втором туре выборов мэра Ужгорода

Следователи задержали злоумышленника при передаче средств за подкуп нескольких десятков избирателей

Служба безопасности Украины разоблачила и предупредила подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов на должность Ужгородского городского головы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Организовал подкуп житель областного центра. Злоумышленник привлек к сделке председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос", - говорится в сообщении.

Следователи задержали злоумышленника во время передачи средств за подкуп нескольких десятков избирателей, проверяется информация о существовании "сетки" в пользу этого кандидата.

Продолжаются следственные действия.

Новости по теме: Экзитпол студии Савика Шустера: В Ужгороде во второй тур выходят Андриив и Щадей

Напомним, ранее в Одесской области задержали мужчину, который предлагал нескольким десяткам граждан за денежное вознаграждение отдать свой голос на местных выборах.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Шарий: Почему уже столько лет тема Медведчука в деле Стуса всплывает именно перед выборами? Шарий: В Мариуполе власть ворует голоса ОПЗЖ Местные выборы показали, что "Нацкорпуса" и "Правого сектора" просто не существует, – Шарий Однофамилец Шария потребовал через ОАСК запретить партию блогера
Loading...

программы канала ZIK

Цветные революции. Game over |
Ирина Верещук | Ток-шоу
Проект госбюджета-2021. Развитие космической отрасли | Ток-шоу
Антикарантинные протесты. В школу с 5 лет. Космическая отрасль Украины | Детали дня | 18.11.20
Чем закончились митинги ФЛП? Бюджет-2021. Цифровизация эпидемии | Ток-шоу