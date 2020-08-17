Обыски в Закарпатской ОГА: Полицейские раскрыли детали дела, в рамках которого подозревают чиновников

Следственные действия в Закарпатской ОГА Перший.com.ua

Правоохранители утверждают, что с марта по июнь этого года закарпатские чиновники совместно с директором одного из медицинских центров региона незаконно освоили почти 30 миллионов гривен

На Закарпатье полиция разоблачила преступную схему местных чиновников по растрате десятков миллионов государственных средств, предусмотренных на борьбу с коронавирусной болезнью в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Закарпатской области.

Как отмечается, среди причастных к сделке - руководители одного из департаментов облгосадминистрации и директор приближенного к ним общества, которое специализируется на поставке медсредств.

В частности, правоохранители выяснили, что с марта по июнь этого года закарпатские чиновники совместно с директором одного из медицинских центров региона незаконно освоили почти 30 миллионов гривен. Эти средства были выведены на счет частного общества как расчет за медицинские изделия и средства индивидуальной защиты, предназначенные для медперсонала в борьбе с коронавирусной болезнью. Речь идет о закупке костюмов биологической защиты и респираторов.

Во время следствия полицейские установили, что ключевые лица заранее договорились о сделке с товаром и спланировали все до мелочей. Вместо медицинских изделий высокой степени защиты закарпатские медики получали некачественные низкопробные заменители. Для конспирации на средствах защиты были нанесены этикетки с названиями поставщика, чем и скрыта настоящая надпись "non-medical mask".

"Сейчас следствием определен ключевой круг лиц, причастных к преступлению. Им сообщили о подозрении в растрате имущества, путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах организованной группой лиц (ч. 5 ст. 27 – ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). В рамках досудебного расследования у фигурантов проводят обыски", - подчеркнули в полиции.

По словам правоохранителей, своими незаконными действиями чиновники подвергали опасности работников медучреждений, куда поставляли фальсификат. Кроме того, они причинили материальный ущерб в особо крупных размерах, а именно почти 30 миллионов гривен, государству.

Согласно санкции инкриминируемой статьи, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Новости по теме: СБУ проводит обыски в Центре муниципальных систем управления в Виннице

Как сообщалось, сегодня утром в Закарпатской ОГА проходят следственные действия. На месте работают сотрудники ДСР (Департамент стратегических расследований), следователи ГУНП и сотрудники СБУ. Они осуществляют изъятие документации и проверку рабочих кабинетов.

Местные СМИ отмечали, что речь идет о растрате 25 миллионов гривен, выделенных из фонда борьбы с COVID-19.