На Закарпатье зафиксировали третью смерть от коронавируса

В городе Берегово скончалась 68-летняя женщина

В Закарпатской области от коронавирусной инфекции COVID-19 умерла женщина. Это уже третий летальный случай в области. Об этом сообщил мэр города Берегово Бабяк Золтон в Facebook.

"К сожалению, в Берегово зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19. Случай оказался летальным: умерла жительница города, 1952 года рождения", - сообщил городской голова.

Напомним, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденные случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели.