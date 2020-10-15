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На Закарпатье задержали злоумышленника, которого разыскивал Интерпол

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения

Правоохранители задержали в Ужгороде 24-летнего гражданина Чехии, которого разыскивал Интерпол за разбойное нападение и ограбление. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"15 октября, утром в ходе осуществления оперативных мероприятий работники сектора международного полицейского сотрудничества совместно с оперативниками Управления уголовного розыска области, в Ужгороде задержали разыскиваемого Интерполом фигуранта", - говорится в сообщении.

На момент задержания мужчина находился на улице Грибоедова в областном центре Закарпатья. 

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, ранее на пункте пропуска в столичном аэропорту "Жуляны" задержали гражданина Гаити, которого разыскивал Интерпол за махинации и подделку документов.

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