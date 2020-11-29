live
Новости » Ужгород Читати новину українською

На Закарпатье задержали иностранца, который без вещей шел пешком "к островам Микронезии"

Задержание иностранца на Закарпатье ГПСУ

Мужчину уже задерживали венгерские пограничники за нарушение пересечения границы

На границе с Венгрией украинские пограничники задержали 31-летнего иностранца, который железнодорожными путями направлялся в город Чоп на Закарпатье. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что о движении неизвестного в сторону Украины, который пытался незаконным путем пересечь границу, сообщили венгерские пограничники. Мужчина пытался вне контроля пересечь границу в железнодорожном грузовом пункте пропуска "Чоп (Дружба)".

Пограничникам, которые задержали иностранца, он назвался гражданином Швеции, но никаких документов при себе не имел. При этом мужчина рассказал правоохранителям, что якобы направлялся к одному из островов Микронезии, где родился, но впоследствии с родителями эмигрировал в Швецию. По словам иностранца, паспорт он потерял, поэтому выбрал незаконный способ путешествия, но деталей своего плана не рассказал. Также у мужчины не было никаких вещей и средств.

Как оказалось, венгерские пограничники неделю назад задержали этого же мужчину за незаконное пересечение австрийско-венгерской границы.

Сейчас он задержан и помещен в пункт временного содержания. Также правоохранители проводят мероприятия по установлению личности задержанного и всех обстоятельств дела. За свои действия иностранцу придется отвечать перед судом.

Новости по теме: Госпогранслужба запретила на три года въезд в Украину оператору Russia Today

Ранее сообщалось, что украинские пограничники развернули на границе венгерского политика Иштвана Грежу, которому запрещен въезд в Украину из-за вмешательства венгерского правительства в местные выборы. В Венгрии знали, что ему запрещен въезд в Украину.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Правительство упростило процедуру въезда из Крыма и ОРДЛО для 14-16-летних граждан Переходное правосудие для Крыма и Донбасса может быть разным, - Мамедов Кабмин расширил перечень российских паспортов, которые не признает Украина Около половины зарегистрированных в Украине переселенцев живет на неподконтрольных территориях, – Минреинтеграции
Loading...

программы канала ZIK

Резкое повышение тарифов. Переработанный бюджет. Карантин vs бизнес | Детали недели | 28.11.20
Суверенитет в современном мире: Под каблуком Запада |
Коалиции
Николай Азаров | Революция Достоинства и Майдан |
Новый языковой конфликт. Быть ли отставкам в правительстве? | Ток-шоу
Петр Симоненко | Ток-шоу