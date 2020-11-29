На Закарпатье задержали иностранца, который без вещей шел пешком "к островам Микронезии"

Задержание иностранца на Закарпатье ГПСУ

Мужчину уже задерживали венгерские пограничники за нарушение пересечения границы

На границе с Венгрией украинские пограничники задержали 31-летнего иностранца, который железнодорожными путями направлялся в город Чоп на Закарпатье. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что о движении неизвестного в сторону Украины, который пытался незаконным путем пересечь границу, сообщили венгерские пограничники. Мужчина пытался вне контроля пересечь границу в железнодорожном грузовом пункте пропуска "Чоп (Дружба)".

Пограничникам, которые задержали иностранца, он назвался гражданином Швеции, но никаких документов при себе не имел. При этом мужчина рассказал правоохранителям, что якобы направлялся к одному из островов Микронезии, где родился, но впоследствии с родителями эмигрировал в Швецию. По словам иностранца, паспорт он потерял, поэтому выбрал незаконный способ путешествия, но деталей своего плана не рассказал. Также у мужчины не было никаких вещей и средств.

Как оказалось, венгерские пограничники неделю назад задержали этого же мужчину за незаконное пересечение австрийско-венгерской границы.

Сейчас он задержан и помещен в пункт временного содержания. Также правоохранители проводят мероприятия по установлению личности задержанного и всех обстоятельств дела. За свои действия иностранцу придется отвечать перед судом.

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Ранее сообщалось, что украинские пограничники развернули на границе венгерского политика Иштвана Грежу, которому запрещен въезд в Украину из-за вмешательства венгерского правительства в местные выборы. В Венгрии знали, что ему запрещен въезд в Украину.