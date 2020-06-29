На Закарпатье за два часа выпала 20-дневная норма осадков

Такая ситуация вызвала оползни

Накануне в Межгорском районе Закарпатской области в результате сильных ливней с грозами за два часа выпала 20-дневная норма дождей. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"С 15:30 до 17:30 зафиксировано активную грозовую деятельность, с градом, порывами ветра и ливневыми осадками. За два часа выпала 20-дневная норма дождей. 119 мм за 2 часа!!! Произошло резкое поднятие уровней воды и оползни", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на территории Торунської сельского совета ручеек превратился в полноводную реку и снес часть дороги и несколько мостиков, а в селе Лопушное было подтоплено одну новостройку и два жилых дома.

На месте работает руководство района, спасатели ГСЧС , полиция, работники дорожной службы.

Напомним, спасатели продолжают работы по ликвидации последствий дождевого паводка в западных областях, так по состоянию на 29 июня в трех регионах подтопленными остаются 550 домов.